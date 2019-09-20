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Клуб из английского Чемпионшипа объявил о подписании экс-игрока сборной Германии

Клуб из английского Чемпионшипа объявил о подписании экс-игрока сборной Германии
00:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий центральный полузащитник Льюис Холтби перебрался в английский чемпионат.

Бывший футболист сборной Германии Льюис Холтби, до недавнего времени пребывавший в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Чемпионшипе.

29-летний полузащитник заключил соглашение с «Блэкберн Роверс». Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с игроком рассчитан на два года. За свою новую команду Льюис будет выступать под 22-м номером.

Холтби является воспитанником «Алемании», за которую выступал с 2007 по 2009 год, после чего перешёл в «Шальке-04».

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За четыре года в клубе из Гельзенкирхена полузащитник дважды уходил в аренду – в «Бохум» и «Майнц», а в 2013 году его приобрёл «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» затем отдали его в аренду в «Фулхэм», а в 2014 году игрок перебрался в «Гамбург», за который выступал до этого года.

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ФК Блэкберн, Футбол, Чемпионшип, Льюис Холтби, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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