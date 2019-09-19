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Лидер Баварии прокомментировал матч ЛЧ против Црвены Звезды

Лидер Баварии прокомментировал матч ЛЧ против Црвены Звезды
17:29 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Польский форвард Баварии Роберт Левандовски прокомментировал матч ЛЧ мюнхенского клуба против Црвены Звезды.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски - об удачном старте мюнхенцев в Лиге чемпионов.

- Мы хорошо играли и полностью контролировали игру. Хорошо действовали в созидании, у нас было много моментов. Но мы забили слишком мало. Постоянно старались атаковать, но иногда, возможно, принимали неправильные решения. Впрочем, это мелочи. В итоге мы забили три мяча, а могли забить и пять или шесть.

Такие матчи, как сегодня, нужны нам для того, чтобы провести хороший анализ и понять, что можно сделать лучше. После второго гола нам стало проще. Я рад, что снова забил, - цитирует форварда клубная пресс-служба.

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Напомним, немецкий гранд на своём поле не оставил шансов гостям из Белграда - 3:0. В первом тайме отличился Кингсли Коман, а под конец игры кипера сербов огорчили Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, Футбол, Роберт Левандовски, ФК Црвена Звезда, Новости футбола.
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