Барселона в этом сезоне ожидает получить рекордную прибыль в истории клуба

Новости спорта:Каталонская Барселона презентовала бюджет клуба на нынешний сезон.

Генеральный директор Барселоны Оскар Грау на внеочередной генеральной ассамблее презентовал бюджет клуба на текущую кампанию.

Каталонцы ожидают получить 1 млрд 47 млн евро доходов, что станет рекордом в истории клуба, сообщает Marca.

Также клуб рассчитывает получить 11 млн евро чистой прибыли. С 2012 года клуб постоянно заканчивает сезон "в плюсе" и уже получил 213 млн евро прибыли.

Сезон-2018/19 "сине-гранатовые" закрыли с доходами в 990 млн евро. Из них 68% (671 млн евро) пойдет на зарплаты и амортизацию.

Долг Барселоны по состоянию на 30 июня 2019 года составлял 217,2 млн евро.