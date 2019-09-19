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Барселона в этом сезоне ожидает получить рекордную прибыль в истории клуба

Барселона в этом сезоне ожидает получить рекордную прибыль в истории клуба
21:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона презентовала бюджет клуба на нынешний сезон.

Генеральный директор Барселоны Оскар Грау на внеочередной генеральной ассамблее презентовал бюджет клуба на текущую кампанию.

Каталонцы ожидают получить 1 млрд 47 млн евро доходов, что станет рекордом в истории клуба, сообщает Marca.

Также клуб рассчитывает получить 11 млн евро чистой прибыли. С 2012 года клуб постоянно заканчивает сезон "в плюсе" и уже получил 213 млн евро прибыли.

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Сезон-2018/19 "сине-гранатовые" закрыли с доходами в 990 млн евро. Из них 68% (671 млн евро) пойдет на зарплаты и амортизацию.

Долг Барселоны по состоянию на 30 июня 2019 года составлял 217,2 млн евро.

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