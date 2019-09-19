Лучшим вратарям планеты будут вручать трофей имени Льва Яшина

Новости спорта:Издание France Football анонсировало создание новой награды для лучших вратарей мира по итогам года.

Авторитетное издание France Football сообщает, что начиная с этого года вводится новая награда, которая будет вручаться лучшему вратарю мира по итогам года. Об этом информирует официальный твиттер-аккаунт французского издания.

For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq — france football (@francefootball) September 19, 2019

Новая премия будет названа в честь легендарного представителя вратарского цеха Льва Яшина - "Трофей имени Яшина".

Лев Яшин до сих пор является единственным в истории вратарем, который получал "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту года. Это было еще в далеком 1963 году.

Впервые новая награда будет вручена в 2019 году. Список номинантов на "Трофей Яшина" будет представлен 21 октября во Франции. В списке претендентов на трофей будет 10 лучших голкиперов планеты по версии France Football.

Напомним, Лев Яшин, советский голкипер Динамо Москва и сборной СССР, был лучшим вратарем своей эпохи. Он становился Олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года.

Кроме того, Яшин является пятикратным чемпионом СССР и заслуженным мастером спорта СССР (1957). Льва Яшина считают одним из первых вратарей в истории мирового футбола, который лучше всех освоил игру на выходах, а также по всей штрафной площадке. Яшин обладал потрясающей реакцией и здорово умел читать игру. Всю свою игровую карьеру он провел защищая цвета только одного клуба - Динамо, за которое сыграл более трехсот матчей.

Одними из главных фаворитов в борьбе за трофей Яшина в этом году называют бразильских вратарей Ливерпуля и Манчестер Сити Алисона Беккера и Эдерсона. Также на новую награду претендует голкипер Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила имена всех претендентов на награды лучшим футболистам по итогам года.