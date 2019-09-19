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Лучшим вратарям планеты будут вручать трофей имени Льва Яшина

Лучшим вратарям планеты будут вручать трофей имени Льва Яшина
15:48 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Издание France Football анонсировало создание новой награды для лучших вратарей мира по итогам года.

Авторитетное издание France Football сообщает, что начиная с этого года вводится новая награда, которая будет вручаться лучшему вратарю мира по итогам года. Об этом информирует официальный твиттер-аккаунт французского издания.

 

Новая премия будет названа в честь легендарного представителя вратарского цеха Льва Яшина - "Трофей имени Яшина". 

Лев Яшин до сих пор является единственным в истории вратарем, который получал "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту года. Это было еще в далеком 1963 году.

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Впервые новая награда будет вручена в 2019 году. Список номинантов на "Трофей Яшина" будет представлен 21 октября во Франции. В списке претендентов на трофей будет 10 лучших голкиперов планеты по версии France Football.

Напомним, Лев Яшин, советский голкипер Динамо Москва и сборной СССР, был лучшим вратарем своей эпохи. Он становился Олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года.

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Кроме того, Яшин является пятикратным чемпионом СССР и заслуженным мастером спорта СССР (1957). Льва Яшина считают одним из первых вратарей в истории мирового футбола, который лучше всех освоил игру на выходах, а также по всей штрафной площадке. Яшин обладал потрясающей реакцией и здорово умел читать игру. Всю свою игровую карьеру он провел защищая цвета только одного клуба - Динамо, за которое сыграл более трехсот матчей.

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Одними из главных фаворитов в борьбе за трофей Яшина в этом году называют бразильских вратарей Ливерпуля и Манчестер Сити Алисона Беккера и Эдерсона. Также на новую награду претендует голкипер Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила имена всех претендентов на награды лучшим футболистам по итогам года. 

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ФК Динамо (Киев), Эдерсон, Золотой мяч, Футбол, Новости футбола, Лев Яшин, Алисон Беккер, Трофей имени Яшина.
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