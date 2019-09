Лучшим вратарям планеты будут вручать трофей имени Льва Яшина

Авторитетное издание France Football сообщает, что начиная с этого года вводится новая награда, которая будет вручаться лучшему вратарю мира по итогам года. Об этом информирует официальный твиттер-аккаунт французского издания.

For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq

— france football (@francefootball) September 19, 2019