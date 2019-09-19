Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 19 сентября, в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА лондонский Арсенал сыграет против Айнтрахта. Поединок пройдет во Франкфурте, на стадионе "Коммерцбанк Арена".
Стартовые составы:
Айнтрахт Ф: Трапп - Хинтереггер, Хасебе, Абрахам (К) - Костич, Соу, Кор, Камада, да Коста - Дост, Андре Силва
Запасные: Реннов, Н'Дика, Фалетт, Фернандеш, Йовелич, Чендлер, Пасиенсия
Арсенал: Мартинес - Колашинац, Давид Луис, Мустафи, Чемберс - Уиллок, Джака (К), Торрейра - Сака, Обамеянг, Смит-Роу
Запасные: Лено, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Нельсон, Гендузи, Мартинелли
Финалист минувшего сезона Лиги Европы Арсенал свой путь в текущем розыгрыше турнира начнет в Германии. Фаворитом этого противостояния с небольшим преимуществом являются представители Бундеслиги.
Команда Эмери ранее никогда не играла против Айнтрахта, это будет их первая дуэль. В последних матчах Арсенал играет не очень стабильно. В трех крайних матчах лондонский клуб не смог выиграть ни разу, пропуская при этом не менее двух голов. Айнтрахт также не может похвастаться стабильными результатами, проиграв последний свой поединок в Бундеслиге против Аугсбурга в гостях 1:2.
Матч Айнтрахт Ф - Арсенал будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2". Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.