Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы

Новости спорта:Наставники Айнтрахта и Арсенала определились со стартовыми составами на поединок группового раунда Лиги Европы.

Сегодня, 19 сентября, в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА лондонский Арсенал сыграет против Айнтрахта. Поединок пройдет во Франкфурте, на стадионе "Коммерцбанк Арена".

Стартовые составы:

Айнтрахт Ф: Трапп - Хинтереггер, Хасебе, Абрахам (К) - Костич, Соу, Кор, Камада, да Коста - Дост, Андре Силва

Запасные: Реннов, Н'Дика, Фалетт, Фернандеш, Йовелич, Чендлер, Пасиенсия

Арсенал: Мартинес - Колашинац, Давид Луис, Мустафи, Чемберс - Уиллок, Джака (К), Торрейра - Сака, Обамеянг, Смит-Роу

Запасные: Лено, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Нельсон, Гендузи, Мартинелли

Финалист минувшего сезона Лиги Европы Арсенал свой путь в текущем розыгрыше турнира начнет в Германии. Фаворитом этого противостояния с небольшим преимуществом являются представители Бундеслиги.

Команда Эмери ранее никогда не играла против Айнтрахта, это будет их первая дуэль. В последних матчах Арсенал играет не очень стабильно. В трех крайних матчах лондонский клуб не смог выиграть ни разу, пропуская при этом не менее двух голов. Айнтрахт также не может похвастаться стабильными результатами, проиграв последний свой поединок в Бундеслиге против Аугсбурга в гостях 1:2.

Матч Айнтрахт Ф - Арсенал будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2". Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.