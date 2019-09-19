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Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы

Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
18:42 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставники Айнтрахта и Арсенала определились со стартовыми составами на поединок группового раунда Лиги Европы.

Сегодня, 19 сентября, в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА лондонский Арсенал сыграет против Айнтрахта. Поединок пройдет во Франкфурте, на стадионе "Коммерцбанк Арена".

Стартовые составы:

Айнтрахт Ф: Трапп - Хинтереггер, Хасебе, Абрахам (К) - Костич, Соу, Кор, Камада, да Коста - Дост, Андре Силва

Запасные: Реннов, Н'Дика, Фалетт, Фернандеш, Йовелич, Чендлер, Пасиенсия

Арсенал: Мартинес - Колашинац, Давид Луис, Мустафи, Чемберс - Уиллок, Джака (К), Торрейра - Сака, Обамеянг, Смит-Роу

Запасные: Лено, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Нельсон, Гендузи, Мартинелли

 Финалист минувшего сезона Лиги Европы Арсенал свой путь в текущем розыгрыше турнира начнет в Германии. Фаворитом этого противостояния с небольшим преимуществом являются представители Бундеслиги.

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Команда Эмери ранее никогда не играла против Айнтрахта, это будет их первая дуэль. В последних матчах Арсенал играет не очень стабильно. В трех крайних матчах лондонский клуб не смог выиграть ни разу, пропуская при этом не менее двух голов. Айнтрахт также не может похвастаться стабильными результатами, проиграв последний свой поединок в Бундеслиге против Аугсбурга в гостях 1:2.

Матч Айнтрахт Ф - Арсенал будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2". Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, ФК Айнтрахт Ф.
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