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Кенин победила итальянку Паолини на пути в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Кенин победила итальянку Паолини на пути в полуфинал турнира в Гуанчжоу
21:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представительница США София Кенин вышла в 1/2 финала турнира в Китае, победив Ясмине Паолини из Италии.

Американская теннисистка София Кенин, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв итальянку Ясмине Паолини, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:1.

Представительница США упрочила лидерство по показателю личных встреч – 2-0. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Кенин 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперницей американки в матче за выход в финал станет россиянка Анна Блинкова, обыгравшая представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:1.

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Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.

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