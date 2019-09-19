Первая ракетка мира помог жителям села выкопать картошку (Фото)

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram аккаунте опубликовал фото, на котором он помогает копать картошку жителям сербского села Брзече.
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"Я благодарен за опыт, который я получил копая картошку. Люди этого из Брезче очень приятные, и в то же время очень ценные, и у каждого из них есть интересная история. Мое сердце полно детских воспоминаний.
Сейчас я встречаю много людей, которые были частью моего взросления и которые помогли мне осуществить мою мечту профессионального теннисиста. Я действительно полон эмоций. И, кстати, я тоже получил немного картошки для усилий", - написал Джокович.
Напомним, ранее Новак Джокович прокомментировал свою травму, которую получил а US Open.