Первая ракетка мира помог жителям села выкопать картошку (Фото)

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович принял участие в сборе картошки в селе Брзеч.

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram аккаунте опубликовал фото, на котором он помогает копать картошку жителям сербского села Брзече.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 18 Сен 2019 в 8:42 PDT

"Я благодарен за опыт, который я получил копая картошку. Люди этого из Брезче очень приятные, и в то же время очень ценные, и у каждого из них есть интересная история. Мое сердце полно детских воспоминаний.

Сейчас я встречаю много людей, которые были частью моего взросления и которые помогли мне осуществить мою мечту профессионального теннисиста. Я действительно полон эмоций. И, кстати, я тоже получил немного картошки для усилий", - написал Джокович.

Напомним, ранее Новак Джокович прокомментировал свою травму, которую получил а US Open.