Скачать
Четверг, 19.09.2019
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Первая ракетка мира помог жителям села выкопать картошку (Фото)

Первая ракетка мира помог жителям села выкопать картошку (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович принял участие в сборе картошки в селе Брзеч.

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram аккаунте опубликовал фото, на котором он помогает копать картошку жителям сербского села Брзече.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

 

"Я благодарен за опыт, который я получил копая картошку. Люди этого из Брезче очень приятные, и в то же время очень ценные, и у каждого из них есть интересная история. Мое сердце полно детских воспоминаний.

Сейчас я встречаю много людей, которые были частью моего взросления и которые помогли мне осуществить мою мечту профессионального теннисиста. Я действительно полон эмоций. И, кстати, я тоже получил немного картошки для усилий", - написал Джокович.

Свитолиной может потребоваться серьезная операция

Напомним, ранее Новак Джокович прокомментировал свою травму, которую получил а US Open.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)
04 Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
05 Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь