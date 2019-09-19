Свитолиной может потребоваться серьезная операция

Новости спорта:Украинка снялась с матча против Мари Бузковой из-за травмы

Меценат Юрий Сапронов, который был спонсором Элины Свитолиной на старте ее карьеры, считает, что украинке может понадобиться операция на правом колене:

«Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления. Я не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубае, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа физио и врачей дала возможность Элине продолжать играть сезон.

Элина сейчас третья в мире в текущем рейтинге и девятая в рейтинге года на Итоговый чемпионат WTA. Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков сгорит, если она не попадет на Итоговый.

Осталось два крутых по очкам турнира: Ухань и Пекин. Я бы не играл эти два турнира и забил бы на Итоговый. Занимался бы предметно коленом.

Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет, вся карьера впереди.

Это мои, личные мысли. Не разговаривая ни с Элиной, ни с менеджерами, ни с тренерским штабом».