Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу

В среду, 18 сентября, состоялась встреча между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Боузковой в рамках 1/8 финала турнира в Гуанчжоу.

Под конец второго сета украинка отказалась продолжать игру, в результате чего покинула турнир.

Чжэнчжоу. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Мари Боузкова (Чехия) 4-6, 3-4, отказ

В первом сэте при счете 4:5 Свитолина проиграла свою подачу и уступила.

При счете же 3:4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу, а незадолго до этого она брала медицинский тайм-аут.

Elina did all she could today but unfortunately was forced to retire due to injury to her knee Wish @ElinaSvitolina a speedy recovery #FamEli (:WTA) pic.twitter.com/47pDNvei1C