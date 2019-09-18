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Мария Шарапова своим домом считает США

Мария Шарапова своим домом считает США
16:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хотя Мария Шарапова очень ценит российские корни.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что её многое связывает с Россией, но своим домом она считает США.

«Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские.

У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — заявила Шарапова в интервью журналу Conde Nast Traveller.

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Ближайшим турниром, в котором Шарапова примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.

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Мария Шарапова, АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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