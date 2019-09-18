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Осака в Осаке пробилась в 1/4 финала турнира

Осака в Осаке пробилась в 1/4 финала турнира
16:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии, где может сыграть с россиянкой Флинк.

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Осаке (Япония) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» 13 раз подала навылет совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

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За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. четвёртая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Варвара Флинк (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Турнир в Осаке завершится 22 сентября.

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АТР, Теннис, Наоми Осака, Нвоости тенниса.
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