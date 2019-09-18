Осака в Осаке пробилась в 1/4 финала турнира

Новости спорта:Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии, где может сыграть с россиянкой Флинк.

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Осаке (Япония) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» 13 раз подала навылет совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. четвёртая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Варвара Флинк (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Турнир в Осаке завершится 22 сентября.