Клуб Бекхэма в МЛС может пополнить суперзвезда Ман Сити

Новости спорта:Испанский полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва может перебраться в американский чемпионат.

Еще перед стартом сезона, Давид Сильва официально заявил, что покинет "Манчестер Сити" и сменит чемпионат. Сейчас полузащитник еще не решил, в какой клуб он перейдет.

Как сообщает Independent, испанец получил очень солидное предложение от клуба "Интер" Майами. Данная команда принадлежит Дэвиду Бекхэму.

"Интер" со следующего сезона начнет выступать в MLS и теперь планирует собрать команду из звезд. Ранее они пытались вступить в переговоры с Месси и Суаресом.

Давид Сильва с 2010 года играет за "Ман Сити". За "горожан" он провел 314 матчей и помог завоевать 13 трофеев.