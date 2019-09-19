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Клуб Бекхэма в МЛС может пополнить суперзвезда Ман Сити

Клуб Бекхэма в МЛС может пополнить суперзвезда Ман Сити
19:37 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва может перебраться в американский чемпионат.

Еще перед стартом сезона, Давид Сильва официально заявил, что покинет "Манчестер Сити" и сменит чемпионат. Сейчас полузащитник еще не решил, в какой клуб он перейдет.

Как сообщает Independent, испанец получил очень солидное предложение от клуба "Интер" Майами. Данная команда принадлежит Дэвиду Бекхэму.

"Интер" со следующего сезона начнет выступать в MLS и теперь планирует собрать команду из звезд. Ранее они пытались вступить в переговоры с Месси и Суаресом.

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Давид Сильва с 2010 года играет за "Ман Сити". За "горожан" он провел 314 матчей и помог завоевать 13 трофеев.

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Давид Сильва, МЛС, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Манечстер Сити.
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