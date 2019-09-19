Скачать
Четверг, 19.09.2019
Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Легенда сборной Бразилии: Игра Фати может заставить Барселону забыть о Неймаре

Легенда сборной Бразилии: Игра Фати может заставить Барселону забыть о Неймаре
19:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился своим мнением о юном таланте Барселоны Ансу Фати.

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Ривалдо поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Ансумане Фати.

«Ходят слухи, что прорыв Фати заставит «Барселону» отказаться от приобретения Неймара. Честно говоря, я думаю, что всё будет зависеть от результатов команд до следующего трансферного окна.

Если «Барселона» будет играть хорошо, а Фати станет важной частью успеха, то в трансфере не будет никакого смысла. Но если дела пойдут не очень хорошо, всё может измениться. В таком случае Неймар снова может стать целью «Барсы», — цитирует Ривалдо Goal.

Лучшим вратарям планеты будут вручать трофей имени Льва Яшина

В нынешнем сезоне 16-летний Фати забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу 3 матчах испанской Примеры.

Напомним, минувшим летом Неймар пытался вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Неймар, Футбол, Ривалдо, Новости футбола, Ансу Фати.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)
04 Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
05 Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь