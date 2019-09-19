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Гендиректор Барселоны рассказал, будут ли каталонцы еще пытаться вернуть Неймара

Гендиректор Барселоны рассказал, будут ли каталонцы еще пытаться вернуть Неймара
20:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский форвард ПСЖ Неймар вероятнее всего не вернется в каталонскую Барселону в ближайшем будущем.

Генеральный директор каталонской «Барселоны» Оскар Грау поделился мнением о ситуации с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром, который минувшим летом пытался вернуться в стан сине-гранатовых.

«Мы сделали всё возможное, чтобы приобрести Неймара. Сделали много предложений «ПСЖ», но во всех случаях получили отказ. Не знаю, будем ли мы снова пытаться купить Неймара. Планы на следующее лето будут составлены позже.

Было бы здорово вернуть Неймара, но условия должны быть разумными. Если бы некоторые параметры были достигнуты, это стало бы возможно, но в «ПСЖ» не обрадовались бы его потере», — цитирует Грау Goal.

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Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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