Челси продлил контракт с одним из главных талантов клуба

Новости спорта:Молодой атакующий хавбек Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с лондонским Челси.

Официальный сайт лондонского Челси сообщил о подписании нового соглашения с юным вингером первой команды клуба Каллумом Хадсоном-Одои.

Новый контракт будет действовать до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 18-летний футболист дебютировал в основной команде Челси, а также впервые сыграл в составе национальной сборной Англии.

"Это удивительное чувство, — цитирует Хадсона-Одои официальный сайт клуба. — "Я долго ждал этого и очень рад подписанию нового контракта. Я был игроком Челси с восьми лет, и это правильный клуб для меня".

На данный момент Каллум продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы ахилла, которую он получил еще в апреле этого года.