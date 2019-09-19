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Челси продлил контракт с одним из главных талантов клуба

Челси продлил контракт с одним из главных талантов клуба
20:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой атакующий хавбек Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с лондонским Челси.

Официальный сайт лондонского Челси сообщил о подписании нового соглашения с юным вингером первой команды клуба Каллумом Хадсоном-Одои.

Новый контракт будет действовать до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 18-летний футболист дебютировал в основной команде Челси, а также впервые сыграл в составе национальной сборной Англии.

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"Это удивительное чувство, — цитирует Хадсона-Одои официальный сайт клуба. — "Я долго ждал этого и очень рад подписанию нового контракта. Я был игроком Челси с восьми лет, и это правильный клуб для меня".

На данный момент Каллум продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы ахилла, которую он получил еще в апреле этого года.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Новости АПЛ, Каллум Хадсон-Одои.
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