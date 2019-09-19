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Четверг, 19.09.2019
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Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
19:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы Динамо - Мальме.

Сегодня, 19 сентября, киевское Динамо стартует в Лиге Европы. Его соперником будет шведский Мальме. 

Динамо 0:0 Мальме

Стадион НСК "Олимпийски" (Киев). Главный арбитр матча: Александр  Ставрев (Македония).

 

Начало матча в 20:00.

Стартовые составы

Динамо Киев: Бойко - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Гармаш, Шепелев - Цыганков, Вербич, Родригес

Мальме: Далин - Даймо Ларссон, Бенгтссон, Сафари - Траустасон, Левицки, Баширу, Риекс - Розенберг, Кристиансен. 

Динамо Киев подходит к старту в Лиге Европы не в лучшем состоянии. Уже шесть матчей киевский клуб не знает вкуса побед. Киевляне не смогут рассчитывать на Никиту Бурду, который получил в матче с Брюгге красную карточку. Миккель Дуэлунд пропустит игру из-за травмы, также под вопросом находится Сидклэй, бразилец, возможно, ещё не восстановился от повреждения. 

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Мальме в этом месяце провело два официальных поединка. Их соперниками были середняки шведской лиги, которых клуб Уве Реслера обыграл в "сухую". Оборона шведов может стать главным препятствием для Динамо. В 23 матчах Аллсвенскан Мальме пропустил лишь 14 голов, это второй показатель первенства, на гол меньше у лидера Юргордена. 

Слова Алексея Михайличенко перед матчем:

Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Нам пенять не на что. Мы понимаем, что только своими игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Поэтому, если придет один человек — ради него и будем играть.

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Нашему 12-му игроку я хочу сказать огромное-огромное спасибо. 12-й игрок — этот тот игрок, который всегда готов подставить плечо и помочь, а не только радоваться и участвовать в каких-то банкетах.

Слова Уве Реслера перед матчем:

Мы хорошо изучили Динамо, тем более что встречались с этой командой зимой на сборах. Многие из наших ребят помнят ту встречу. Надеемся, завтра продемонстрируем свой лучший футбол с одной из сильнейших команд Европы, которая в рейтинге УЕФА находится примерно рядом с Бешикташем сейчас. Если нам повезет,надеюсь, мы сыграем хорошо.

Кадар: Мы не в простой ситуации

Это сильная команда с сильным крайним полузащитникам – Вербичем и Цыганковым. Но если сыграть правильно и если удача будет на нашей стороне, если выкладываться, как против Челси и Бешикташа, то удастся добиться положительного результата.

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