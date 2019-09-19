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Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для чемпиона мира

Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для чемпиона мира
22:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство Манчестер Юнайтед попытается сохранить в своем составе французского хавбека Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует продлить контракт с Полем Погба. Нынешнее соглашение действует до 2021 года.

Погба хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом, однако клуб не получил достойных предложений по французскому полузащитнику. Подписать Погба хотел ПСЖ.

Кроме того, серьезный интерес к Погба проявлял мадридский Реал и Зинедин Зидан лично. Поговаривали, что Зидан даже грозился покинуть пост наставника "сливочных", если Перес не сделает все возможное для подписания хавбека сборной Франции.

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Также «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Джесси Лингардом и Мейсоном Гринвудом.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Новости АПЛ.
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