Тренер Динамо после победы над Мальме: Трудно переоценить значимость этой игры

Новости спорта:Киевляне забили лишь раз в самой концовке матча, но этого хватило для поебеды — первой за шесть последних матчей.

Главный тренер Динамо Киев Алексей Михайличенко после победы над Мальме в матче первого тура группового раунда Лиги Европы пообщался с журналистами.

"Конечно, трудно переоценить значимость этой игры. Речь идет не только о старте в Лиге Европы, а и о ситуации, которая сложилась в целом в связи с последними результатами. Соперник сегодня был очень непрост — хорошо организованная, физически подготовленная, тактически грамотная команда. В такой напряженной и интересной игре добиться положительного результата было очень важно", — начал пресс-конференцию главный тренер Динамо.

"Что касается самой игры, первый тайм, на мой взгляд, получился немного осторожным. Наверное, ребята присматривались к этой команде, несмотря на то что они имели всю информацию об игре этой команды. Играя дома и нацеливаясь на результат, в заключительной стадии нужно все-таки действовать агрессивнее и острее".

"В перерыве мы внесли поправки и попросили ребят прибавить прежде всего в скорости и агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной, потому что эта команда довольно-таки хорошо играет на контратаках. Нам нужно было чаще угрожать воротам, чтобы добиться результата".

"Я доволен, что вторую половину игры мы провели уже на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. Просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. Очень хорошо, что нам удалось додавить соперника и добиться желаемого для нас результата", - подытожил он.