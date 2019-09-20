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Впервые клуб из Люксембурга одержал победу в матче Лиги Европы

Впервые клуб из Люксембурга одержал победу в матче Лиги Европы
07:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Скромная команда обыграла грозный АПОЭЛ в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Люксембургский Дюделанж в матче против кипрского АПОЭЛа в первом матче группового этапа Лиги Европы смог добиться исторического достижения.

Мало того, что команда Эмилио Ферреры обыграла грозный АПОЭЛ (4:3), эта победа позволила Дюделанжу стать первой командой из Люксембурга, выигравшей на групповом этапе Лиги Европы.

Стоит отметить, что команда из Люксембурга выигрывала 2:0, однако за 4 минуты пропустила 3 гола. Но уже к концу поединка не только сравняла счет, а и вырвала победу.

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В следующем туре Дюделанж сыграет против Карабаха, а АПОЭЛ отправится в гости к Севилье. Оба матча пройдут 3 октября.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК Дюделанж.
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