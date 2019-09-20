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"Дальше будет легче": Цыганков - о победе Динамо над Мальме

"Дальше будет легче": Цыганков - о победе Динамо над Мальме
08:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков подвел итоги матча против Мальме в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Вингер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал первую победу команды под руководством Алексея Михайличенко в матче с Мальме (1:0).

«Эта победа как глоток свежего воздуха для команды, болельщиков. Безумно рад, что получилось забить и выиграть. Изучали эту команду, знали, что она из себя представляет, играли с ними на сборах зимой. У нас есть свой рисунок игры, который мы должны соблюдать, что мы договариваемся выполнять в раздевалке, на тренировках, в матчах. Это все надо выполнять. Слава Богу, удалось забить», — рассказал Цыганков в комментарии для клубного YouTube-канала.

«Сейчас такое время, что эта победа очень много значит для болельщиков, в первую очередь. Будем отдавать все силы ради победы, потому что знаем, какой клуб представляем. Надеюсь, в следующих матчах будет легче».

Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)

«Можно понять болельщиков, команда не выигрывала долго, но они не переставали ходить, огромное им спасибо. Эта победа для них. Отдали все силы, но болельщику нужен результат».

Минимальная победа на старте Лиги Европы стала для вице-чемпиона Украины первой в семи последних официальных матчах. На матче присутствовали 22321 зритель.

В воскресенье, 22 сентября, подопечные Михайличенко сыграют на выезде с Ворсклой.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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