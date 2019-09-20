Юный Гринвуд установил невероятный рекорд в МЮ (Фото)

Новости спорта:Мэйсон Гринвуд стал первым автором забитого гола в истории клуба среди всех футболистов, родившихся в нынешнем тысячелетии

Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд стал первым автором забитого гола в истории клуба среди всех футболистов, родившихся в нынешнем тысячелетии.

Вчера 17-летний англичанин забил победный мяч в игре манкунианцев против Астаны (1:0) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

Всего в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах.

Ранее стало известно, что руководство Юнайтед готовит для Гринвуда новый долгосрочный контракт и намерено сохранить своего воспитанника в клубе.

В воскресенье, 22 сентября, МЮ на выезде сыграет против Вест Хэма.