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Юный Гринвуд установил невероятный рекорд в МЮ (Фото)

Юный Гринвуд установил невероятный рекорд в МЮ (Фото)
08:29 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Мэйсон Гринвуд стал первым автором забитого гола в истории клуба среди всех футболистов, родившихся в нынешнем тысячелетии

Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд стал первым автором забитого гола в истории клуба среди всех футболистов, родившихся в нынешнем тысячелетии.

Вчера 17-летний англичанин забил победный мяч в игре манкунианцев против Астаны (1:0) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

Всего в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах.

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Ранее стало известно, что руководство Юнайтед готовит для Гринвуда новый долгосрочный контракт и намерено сохранить своего воспитанника в клубе.

В воскресенье, 22 сентября, МЮ на выезде сыграет против Вест Хэма.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Мэйсон Гринвуд.
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