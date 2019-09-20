Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

"Александрия - хорошая команда": слова наставника Вольфсбурга после матча ЛЕ

"Александрия - хорошая команда": слова наставника Вольфсбурга после матча ЛЕ
08:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Оливер Гласнер рад победить в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер Вольфбурга Оливер Гласнер поделился эмоция после матча группового этапа Лиги Европы, в котором его команда обыграла Александрию (3:1).

Австрийский специалист похвалил украинскую команду, однако он также доволен действиями своих подопечных.

"Мы очень рады, что начали с домашней победы. Александрия начала так, как мы и ожидали. Сначала они атаковали очень высоко, и нам нужно было что-то добавить в игру.

Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)

Мы забили два очень хороших гола, я доволен. Ситуация была не очень легкой, ведь все ждали домашней победы. Но мы знали соперника и знали, что Александрия – хорошая команда. Было приятно, что мы смогли забить третий мяч после гола Александрии", - приводит слова Гласнера официальный сайт Александрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола, Оливер Гласнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
03 Вольфсбург 3:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
05 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь