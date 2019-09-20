"Александрия - хорошая команда": слова наставника Вольфсбурга после матча ЛЕ

Новости спорта:Оливер Гласнер рад победить в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер Вольфбурга Оливер Гласнер поделился эмоция после матча группового этапа Лиги Европы, в котором его команда обыграла Александрию (3:1).

Австрийский специалист похвалил украинскую команду, однако он также доволен действиями своих подопечных.

"Мы очень рады, что начали с домашней победы. Александрия начала так, как мы и ожидали. Сначала они атаковали очень высоко, и нам нужно было что-то добавить в игру.

Мы забили два очень хороших гола, я доволен. Ситуация была не очень легкой, ведь все ждали домашней победы. Но мы знали соперника и знали, что Александрия – хорошая команда. Было приятно, что мы смогли забить третий мяч после гола Александрии", - приводит слова Гласнера официальный сайт Александрии.