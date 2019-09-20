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Пятница, 20.09.2019
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"Команда прогрессирует": Суркис - о победе Динамо над Мальме (Видео)

"Команда прогрессирует": Суркис - о победе Динамо над Мальме (Видео)
09:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Игорь Суркис прокомментировал минимальную победу киевского Динамо над шведским Мальме.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал минимальную победу киевского Динамо над шведским Мальме в первом мачте группового этапа Лиги Европы (1:0).

"Это победа была важна психологически .По первому тайму было видно, какой груз ответственности лежит на футболистах. Даже я, не выходя на футбольное поле, чувствовал напряжение, которое присутствовало и в раздевалке и на футбольном поле. Это в первом тайме.

Во втором тайме команда доказала, что она может играть в футбол, может дожать соперника и эта победа прежде всего важна с психологической точки зрения.

Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)

А с учетом того, что перестроен тренировочный процесс, ребята получают другие нагрузки. Я бы не хотел критиковать прежний тренерский штаб. Михайличенко работает по своему и только в ближней и дальней перспективе мы будем делать выводы, как команда прогрессирует и находит свою игру.

В футбол они умеют играть. Должна просто быть уверенность и вера в то, что они все правильно делают на футбольном поле, доверие к тренерскому штабу и самим себе. Если это будет - все у них получится", - сказал Суркис.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола.
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