"Команда прогрессирует": Суркис - о победе Динамо над Мальме (Видео)

Новости спорта:Игорь Суркис прокомментировал минимальную победу киевского Динамо над шведским Мальме.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал минимальную победу киевского Динамо над шведским Мальме в первом мачте группового этапа Лиги Европы (1:0).

"Это победа была важна психологически .По первому тайму было видно, какой груз ответственности лежит на футболистах. Даже я, не выходя на футбольное поле, чувствовал напряжение, которое присутствовало и в раздевалке и на футбольном поле. Это в первом тайме.

Во втором тайме команда доказала, что она может играть в футбол, может дожать соперника и эта победа прежде всего важна с психологической точки зрения.

А с учетом того, что перестроен тренировочный процесс, ребята получают другие нагрузки. Я бы не хотел критиковать прежний тренерский штаб. Михайличенко работает по своему и только в ближней и дальней перспективе мы будем делать выводы, как команда прогрессирует и находит свою игру.

В футбол они умеют играть. Должна просто быть уверенность и вера в то, что они все правильно делают на футбольном поле, доверие к тренерскому штабу и самим себе. Если это будет - все у них получится", - сказал Суркис.