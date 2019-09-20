СМИ: Динамо и Шахтер проявляют интерес к Луческу

Новости спорта:В Румынии сообщают о якобы сохраняющемся интересе украинских грандов к персоне возрастного тренера.

Руководство «Шахтера» и «Динамо» проявляют интерес к потенциальному сотрудничеству с 74-летним Мирчей Луческу, уверяет портал Sport.ro.

Отмечается, что босс «горняков» Ринат Ахметов не слишком доволен началом работы Луиша Каштру на посту главного тренера его команды. Якобы владелец «Шахтера» неудовлетворен поражением от «Динамо» в Суперкубке Украины, а также очередным неудачным матчем против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Отмечается, что в случае неудовлетворительного выступления в играх с загребским «Динамо» и «Аталантой» будущее Каштру в «Шахтере» может оказаться на волоске.

Руководство «Динамо» якобы также имеет виды на Луческу, даже несмотря на недавнюю рокировку на тренерском мостике. Пришедший на смену Хацкевичу Алексей Михайличенко пока не дает стабильно хорошего результата вместе с командой, а потому также может не доработать до конца сезона.

Помимо «Шахтера» и «Динамо» к Луческу есть интерес от команд из России, Италии, Китая и стран Персидского залива.

В то же время, отмечает источник, в Румынии Мирча Луческу работать не собирается. Он за последнее время уже отклонил три предложения – от бухарестского «Динамо», «Стяуа» и «Рапида».