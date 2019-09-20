Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей пятницы, 20 сентября.

Еврокубковые баталии завершились. Сегодня, 20 сентября, стартуют поединки чемпионата Украины и ряда европейских топ-чемпионатов. Представляем вашему вниманию расписание матчей дня и где посмотреть самое интересное.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

19:00 Днепр-1 - Карпаты Прямая трансляция: канал 2+2

Чемпионат Украины. Первая лигa

16:00 Агробизнес - Авангард Краматорск

18:00 ГФК Металлург - Минай

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22:00 Саутгемптон - Борнмут Прямая трансляция: канал Сетанта Спортс

Чемпионат Германии. Бундеслига

21:30 Шальке - Майнц Прямая трансляция: канал Футбол 2

Чемпионат Испании. Примера

22:00 Осасуна - Бетис

Чемпионат Италии. Серия А

21:45 Кальяри - Дженоа Прямая трансляция: канал Футбол 1

Чемпионат Франции. Первая лига

21:45 Страсбур - Нант

Чемпионат Бельгии. Высшая лига

21:30 Кортрейк - Мехелен

Чемпионат Нидерландов. Высшая лига

21:00 Твенте - Хераклес

Чемпионат России. Премьер-лига

17:30 Уфа - Спартак Москва

Чемпионат Турции. Суперлига

20:30 Гёзтепе - Коньяспор

Время начала всех матчей указано по Киеву.

Напомним, вчера украинские клубы Динамо Киев и Александрия сыграли первые поединки группового этапа Лиги Европы. Киевляне свой матч выиграли со счетом 1:0, им противостоял шведский Мальме. А вот Александрии взять очки не удалось. Команда Владимира Шарана уступила более именитому Вольфсбургу 1:3.