Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября

Еврокубковые баталии завершились. Сегодня, 20 сентября, стартуют поединки чемпионата Украины и ряда европейских топ-чемпионатов. Представляем вашему вниманию расписание матчей дня и где посмотреть самое интересное.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
19:00 Днепр-1 - Карпаты Прямая трансляция: канал 2+2
Чемпионат Украины. Первая лигa
16:00 Агробизнес - Авангард Краматорск
18:00 ГФК Металлург - Минай
Чемпионат Англии. Премьер-лига
22:00 Саутгемптон - Борнмут Прямая трансляция: канал Сетанта Спортс
Чемпионат Германии. Бундеслига
21:30 Шальке - Майнц Прямая трансляция: канал Футбол 2
Чемпионат Испании. Примера
22:00 Осасуна - Бетис
Чемпионат Италии. Серия А
21:45 Кальяри - Дженоа Прямая трансляция: канал Футбол 1
Чемпионат Франции. Первая лига
21:45 Страсбур - Нант
Чемпионат Бельгии. Высшая лига
21:30 Кортрейк - Мехелен
Чемпионат Нидерландов. Высшая лига
21:00 Твенте - Хераклес
Чемпионат России. Премьер-лига
17:30 Уфа - Спартак Москва
Чемпионат Турции. Суперлига
20:30 Гёзтепе - Коньяспор
Время начала всех матчей указано по Киеву.
Напомним, вчера украинские клубы Динамо Киев и Александрия сыграли первые поединки группового этапа Лиги Европы. Киевляне свой матч выиграли со счетом 1:0, им противостоял шведский Мальме. А вот Александрии взять очки не удалось. Команда Владимира Шарана уступила более именитому Вольфсбургу 1:3.