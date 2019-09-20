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Пятница, 20.09.2019
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Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября

Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
10:13 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей пятницы, 20 сентября.

Еврокубковые баталии завершились. Сегодня, 20 сентября, стартуют поединки чемпионата Украины и ряда европейских топ-чемпионатов. Представляем вашему вниманию расписание матчей дня и где посмотреть самое интересное.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

19:00 Днепр-1 - Карпаты Прямая трансляция: канал 2+2

Чемпионат Украины. Первая лигa

16:00 Агробизнес - Авангард Краматорск

18:00 ГФК Металлург - Минай

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22:00 Саутгемптон - Борнмут Прямая трансляция: канал Сетанта Спортс

Чемпионат Германии. Бундеслига

21:30 Шальке - Майнц Прямая трансляция: канал Футбол 2

Чемпионат Испании. Примера

22:00 Осасуна - Бетис 

Чемпионат Италии. Серия А

21:45 Кальяри - Дженоа Прямая трансляция: канал Футбол 1

Чемпионат Франции. Первая лига

21:45 Страсбур - Нант 

Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)

Чемпионат Бельгии. Высшая лига

21:30 Кортрейк - Мехелен

Чемпионат Нидерландов. Высшая лига

21:00 Твенте - Хераклес

Чемпионат России. Премьер-лига

17:30 Уфа - Спартак Москва

Чемпионат Турции. Суперлига

20:30 Гёзтепе - Коньяспор

Время начала всех матчей указано по Киеву.

Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Напомним, вчера украинские клубы Динамо Киев и Александрия сыграли первые поединки группового этапа Лиги Европы. Киевляне свой матч выиграли со счетом 1:0, им противостоял шведский Мальме. А вот Александрии взять очки не удалось. Команда Владимира Шарана уступила более именитому Вольфсбургу 1:3.

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