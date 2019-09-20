Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты всех матчей первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 19 сентября, прошли поединки первого тура Лиги Европы. Украинские команды порадовали своих болельщиков по-разному: "Динамо" вымучило победу над "Мальме", а "Александрия" забила "Вольфсбургу", но при этом пропустила трижды. А в целом, тур принес неожиданные и где-то даже сенсационные результаты. Чего стоят хотя бы сокрушительные поражения "Боруссии" (М) и ЦСКА.

Лига Европы. Групповой этап.

Группа А

"АПОЕЛ" - "Дюделанж" 3:4

Голы: Синани, 36 (0 : 1); Бернье, 51 (0 : 2); Павлович А., 54 (1 : 2); Де Винсенти, 55 (пенальти) (2 : 2); Павлович А., 58 (3 : 2); Штольц Д., 72 (3 : 3); Синани, 83 (3 : 4)

Предупреждения: Генцоглу, 87 - Моррен, 28; Лескуа, 66

"Карабах" - "Севилья" 0:3

Голы: Эрнандес Х., 62 (0 : 1); Эль-Хаддади, 78 (0 : 2); Торрес О., 85 (0 : 3)

Предупреждения: Аилтон, 36; Медведев М., 74 - Гудель, 92

Группа В

"Динамо" - "Мальмё" 1:0

Голы: Буяльский, 84 (1 : 0)

Предупреждения: Вербич, 51 - Кристиансен А., 63

"Копенгаген" - "Лугано" 1:0

Голы: Сантос М., 50 (1 : 0)

Предупреждения: - Вечеи, 66; Карлиньос, 91

Группа С

"Базель" - "Краснодар" 5:0

Голы: Буа, 10 (1 : 0); Буа, 40 (2 : 0); Дзуффи, 52 (3 : 0); Вильена, 55 (автогол) (4 : 0); Окафор, 79 (5 : 0)

Предупреждения: Штокер, 51 - Мартынович, 64

"Хетафе" - "Трабзонспор" 1:0

Голы: Анхель, 18 (1 : 0)

Предупреждения: Кенеди, 58; Фажр, 66; Мата Х., 78 - Кампи, 33; Соса, 55

Группа D

"ПСВ Эйндховен" - "Спортинг" 3:2

Голы: Мален, 19 (1 : 0); Коатес, 25 (автогол) (2 : 0); Фернандеш Б., 38 (пенальти) (2 : 1); Баумгартль, 48 (3 : 1); Мендеш П., 82 (3 : 2)

Предупреждения: Росарио, 12 - Думбия И., 30; Акунья, 44; Фернандеш Б., 53; Нету, 86; Кабрал Ж., 94

"ЛАСК" - "Русенборг" 1:0

Голы: Холланд Д., 45 (1 : 0)

Предупреждения: Реннер, 27; Филипович П., 55 - Хеденстад, 44; Мелинг, 57; Ховланд, 84

Группа E

"Ренн" - "Селтик" 1:1

Голы: Ньянг М., 38 (пенальти) (1 : 0); Кристи, 58 (пенальти) (1 : 1)

Предупреждения: Траоре Ам., 35; Рафинья Диас, 60 - Эдуар О., 21; Браун С., 23; Байо, 89, 92; Кристи, 94

Удаления: - Байо, 92 (второе предупреждение)

"ЧФР Клуж" - "Лацио" 2:1

Голы: Баштуш, 25 (0 : 1); Дяк, 41 (пенальти) (1 : 1); Омрани, 75 (2 : 1)

Предупреждения: Арлаускис, 85; Сестор, 92 - Лукас Лейва, 42; Катальди, 70; Милинкович-Савич С., 83

Группа F

"А.Франкфурт" - "Арсенал" 0:3

Голы: Уиллок Дж., 38 (0 : 1); Сака Б., 86 (0 : 2); Обамеянг, 88 (0 : 3)

Предупреждения: Хинтереггер, 12; Кор, 62, 79; Камада, 83; Чандлер, 84 - Уиллок Дж., 63; Колашинац, 75

Удаления: Кор, 79 (второе предупреждение)

"Стандард" - "Гимарайнш" 2:0

Голы: Анен Ф., 66 (автогол) (1 : 0); Мпоку, 91 (2 : 0)

Предупреждения: Карсела-Гонсалес, 61; Войвода, 75 - Бондаренко В., 38; Агу М., 65

Группа G

"Порту" - "Янг Бойз" 2:1

Голы: Соарес Т., 8 (1 : 0); Нсаме, 14 (пенальти) (1 : 1); Соарес Т., 29 (2 : 1)

Предупреждения: Маркано, 52; Отавио, 90 - Бюрги, 9

"Рейнджерс" - "Фейеноорд" 1:0

Голы: Оджо, 24 (1 : 0)

Предупреждения: Морелос, 34; Хеландер, 57; Голдсон, 93 - Фер, 39; Тапиа, 41; Хапс, 55

Группа H

"Лудогорец" - "ЦСКА" 5:1

Голы: Дивеев, 11 (0 : 1); Вандерсон Фа., 48 (1 : 1); Лукоки, 50 (2 : 1); Кешерю, 52 (3 : 1); Кешерю, 69 (4 : 1); Кешерю, 73 (пенальти) (5 : 1)

Предупреждения: Сисиньо, 85 - Карпов Ва., 61; Акинфеев, 72

"Эспаньол" - "Ференцварош" 1:1

Голы: Лопеc Х., 11 (автогол) (0 : 1); Варгас М., 60 (1 : 1)

Предупреждения: - Игнатенко Д., 41

Группа I

"Вольфсбург" - "Александрия" 3:1

Голы: Арнольд, 20 (1 : 0); Мехмеди, 24 (2 : 0); Банада, 66 (2 : 1); Брекало, 67 (3 : 1)

Предупреждения: - Банада, 82; Дубра, 89

"Гент" - "Сент-Этьен" 3:2

Голы: Давид Дж., 2 (1 : 0); Хазри, 38 (1 : 1); Давид Дж., 43 (2 : 1); Перрен, 64 (автогол) (3 : 1); Камински, 74 (автогол) (3 : 2)

Предупреждения: Нгаду-Нгаджи, 49; Кумс, 56 - Амума, 44; Трауко, 71; Колодзейчак, 73; Хазри, 85

Группа J

"Рома" - "Башакшехир" 4:0

Голы: Жуниор К., 42 (автогол) (1 : 0); Джеко, 58 (2 : 0); Дзаньоло, 71 (3 : 0); Клюйверт, 93 (4 : 0)

Предупреждения: Жуан Жесус, 66; Верету, 73

"Боруссия М" - "Вольфсберг" 0:4

Голы: Вайссман, 14 (0 : 1); Лайтгеб, 31 (0 : 2); Рицмайер, 41 (0 : 3); Лайтгеб, 69 (0 : 4)

Предупреждения: Бенеш, 44; Плеа, 50; Закария, 64; Крамер, 77 - Рицмайер, 26; Рнич, 36; Шмиц, 51; Шмид Р., 67

Группа K

"Вулверхэмптон" - "Брага" 0:1

Голы: Орта Р., 71 (0 : 1)

Предупреждения: Боли, 96 - Секейра Н., 70; Магальес, 78; Паулинью Ф., 90; Мурильо К., 98

"Слован Б" - "Бешикташ" 4:2

Голы: Шпорар, 15 (1 : 0); Ляич, 29 (пенальти) (1 : 1); Божиков, 45 (автогол) (1 : 2); Шпорар, 58 (2 : 2); Любичич, 93 (3 : 2); Моха, 94 (4 : 2)

Предупреждения: де Кампс, 28; Любичич, 84 - Руис В., 8; Ляич, 37

Группа L

"Манчестер Юн" - "Астана" 1:0

Голы: Гринвуд, 73 (1 : 0)

Предупреждения: Фред, 85

"Партизан" - "АЗ" 2:2

Голы: Стенгс, 13 (0 : 1); Натхо, 21 (1 : 1); Натхо, 42 (пенальти) (2 : 1); Боадю, 67 (2 : 2)

Предупреждения: Здьелар, 26 - Мидтшё, 43

Удаления: - Свенссон Ю., 27

Поединки второго тура группового этапа Лиги Европы запланированы на четверг, 3 октября.