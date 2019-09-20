"Футболисты все мертвые": Ребров обратился к футбольным властям Венгрии

Новости спорта:Наставник недоволен невозможностью перенести следующий матч чемпионата.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал исход вчерашнего стартового матча своей команды в Лиге Европы против Эспаньола (1:1).

«Не забываем, против кого мы сегодня играли. Первые 20 минут отыграли хорошо, а потом позволили сопернику доминировать. Эспаньол заслуживает играть в еврокубках, он очень силен», — цитирует украинского наставника Marca.

«Физическая форма? Не знаю, сохраним ли мы ее. Не понимаю, почему следующий матч в чемпионате Венгрии не может быть перенесен, они нам не помогают. Мои футболисты в раздевалке все мертвые».

Следующий матч Ференварош проведет в воскресенье, 22 сентбря, против Залаэгерсега. Подопечные Реброва идут на 5-м месте в турнирной таблице внутреннего первенства, но провели на 2 матча меньше, чем лидер чемпионата Фехервар.