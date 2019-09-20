Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

"Футболисты все мертвые": Ребров обратился к футбольным властям Венгрии

"Футболисты все мертвые": Ребров обратился к футбольным властям Венгрии
12:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник недоволен невозможностью перенести следующий матч чемпионата.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал исход вчерашнего стартового матча своей команды в Лиге Европы против Эспаньола (1:1).

«Не забываем, против кого мы сегодня играли. Первые 20 минут отыграли хорошо, а потом позволили сопернику доминировать. Эспаньол заслуживает играть в еврокубках, он очень силен», — цитирует украинского наставника Marca.

«Физическая форма? Не знаю, сохраним ли мы ее. Не понимаю, почему следующий матч в чемпионате Венгрии не может быть перенесен, они нам не помогают. Мои футболисты в раздевалке все мертвые».

Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Следующий матч Ференварош проведет в воскресенье, 22 сентбря, против Залаэгерсега. Подопечные Реброва идут на 5-м месте в турнирной таблице внутреннего первенства, но провели на 2 матча меньше, чем лидер чемпионата Фехервар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
03 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
04 Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
05 Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь