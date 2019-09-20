Экс-звезда Барселоны и ПСЖ назвал главные проблемы чемпионата Бразилии

Новости спорта:Легендарный экс-футболист Барселоны Дани Алвес рассказал о трудностях игры в чемпионате Бразилии.

Легендарный защитник Барселоны все еще приспосабливается к игре в чемпионате родной Бразилии. В интервью TV Globo рассказал о трудностях игры в Сан-Паулу.

"Здесь очень трудно играть, и часто это происходит из-за состояния полей", — сказал Алвес.

Главным изменением в игре Алвеса в Сан-Паулу стало то, что он начал выступать не на привычной позиции правого защитника, а в центре полузащиты.

"Я универсальный игрок и могу помочь своим товарищам по команде, если буду много вмешиваться в игру, если у меня будет контроль над мячом. Там я могу дать другую динамику, ту, к которой я привык".

По мнению Алвеса, "стиль игры" в чемпионате Бразилии преуменьшает его вклад в игру, если он находится на фланге. Он чувствует себя более комфортно и полезно в центре поля.

"Там я могу вмешаться, командовать товарищами и расположить их на поле, чтобы у нас был намного лучший тактический и технический порядок. Играя на фланге, я провожу много времени, не касаясь мяча, и это приводит к нехватке ритма".

"Я ясно дал понять, здесь, в Сан-Паулу: мне нужно иметь влияние в игре, чтобы мои партнеры по команде создавали моменты. Я также должен приспосабливаться к ним, и я готов заплатить такую цену — играть не на позиции, на которой я играл 20 лет. Когда я еще играл в Европе, говорил всем, что не могу досмотреть матч чемпионата Бразилии до конца, потому что там очень низкое качество игры и динамика матча. Теперь я ощущаю это на своей шкуре", — добавил Алвес.