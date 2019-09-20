Сульшер - о матче МЮ - Астана: Мы сами создали сложности для себя

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о поединке против Астаны в рамках Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Астаной (1:0) в 1 туре группового этапа Лиги Европы.

"Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться.

Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка.

Уверен, что Гринвуд счастлив своему голу. Думаю, что у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. Некоторые из них не будут играть против Вест Хэма, но будут играть в Кубке лиги против Рочдейла.

В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех", – цитирует Сульшера ВВС Sport.