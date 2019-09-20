Тайсон может уйти из Шахтера зимой: названы претенденты на бразильца

Новости спорта:Милан намерен возобновить переговоры с "горняками" касательно трансфера бразильца.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон в конечном итоге может покинуть стан "горняков" в зимнее трансферное окно. Об это сообщает Calciomercato.

По информации источника, 31-летний футболист по-прежнему хочет уйти из Шахтера в другой европейский клуб и планирует подать официальный запрос на трансфер.

Также сообщается, что Тайсон пойдет на такие действия, если последует интерес со стороны Милана. "Россонери" же готовы возобновить переговоры с "оранжево-черными", если Шахтер снизит свои финансовые аппетиты.

Напомним, Тайсон расстроился из-за сорвавшегося перехода в итальянский чемпионат и заявил, что его мечту не воплотили в жизнь..

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин позже объяснил, почему Шахтер не отпустил бразильца в другой клуб.