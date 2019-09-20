Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Тайсон может уйти из Шахтера зимой: названы претенденты на бразильца

Тайсон может уйти из Шахтера зимой: названы претенденты на бразильца
13:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Милан намерен возобновить переговоры с "горняками" касательно трансфера бразильца.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон в конечном итоге может покинуть стан "горняков" в зимнее трансферное окно. Об это сообщает Calciomercato.

По информации источника, 31-летний футболист по-прежнему хочет уйти из Шахтера в другой европейский клуб и планирует подать официальный запрос на трансфер.

Также сообщается, что Тайсон пойдет на такие действия, если последует интерес со стороны Милана. "Россонери" же готовы возобновить переговоры с "оранжево-черными", если Шахтер снизит свои финансовые аппетиты.

СМИ: Динамо и Шахтер проявляют интерес к Луческу

Напомним, Тайсон расстроился из-за сорвавшегося перехода в итальянский чемпионат и заявил, что его мечту не воплотили в жизнь..

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин позже объяснил, почему Шахтер не отпустил бразильца в другой клуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь