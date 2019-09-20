Перес выразил недовольство работой Зидана

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остался недоволен действиями главного тренера команды Зинедина Зидана после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором «сливочные» потерпели разгром со счётом 0:3.
Как сообщает Mundo Deportivo, после игры в Париже французский специалист предоставил своим подопечным выходной, и накануне, в 19 сентября, не стал проводить тренировку.
Данное решение вызвало серьёзное недовольство у Переса и других членов руководства «Королевского клуба».
По мнению боссов «Реала», футболисты, допустившие позорный результат, получили незаслуженную награду.
Ранее сообщалось, что «Реалу» в случае увольнения Зидана придётся заплатить € 80 млн.