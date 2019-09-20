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Агробизнес – Авангард: видео онлайн-трансляция матча Первой лиги

Агробизнес – Авангард: видео онлайн-трансляция матча Первой лиги
15:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Агробизнес

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Первой лиги Агробизнес – Авангард.

В пятницу, 20-го сентября, состоится поединок десятого тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области сразится против «Авангарда» из Краматорска. Матч пройдет в Волочиске, на поле стадиона «Юность», начало в 16:00.

Первая лига Украины. 10-й тур.

Агробизнес – Авангард

Составы команд

Агробизнес: А. Воробей – Бойчук, Курило, Палюх, Гагун, Думанюк, Кухарук, Семенюк, Груша, Черненко, Сикорский.

Запасные: Чернобай, Панченко, Гарсия, Слотюк, Юхимович, Дидык, Вергун, Зинкевич, Н. Когут, И. Когут, Семенец.

Авангард: Денчук – Ульянов, Брюхов, Бородай, Сухаров, Полюлях, Сеницкий, Моисеенко, Собко, Куценко, Матяж.

Запасные: Солдатенко, Мирошник, Шаврин, Савин, Дедяев, М. Воробей.

Арбитр: Максим Козырянский (Запорожье)

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В десятом туре розыгрыша второго по силе дивизиона Украины будет проходить интересное противостояние в рамках лидирующей группы команд. Краматорский «Авангард» покинет пределы Донецкой области для проведения выездного поединка против «Агробизнеса», который на протяжении месяца не знал горечи потери очков. Однако игра против «Миная» спутала все карты коллективу Остапа Маркевича, что повлекло за собой потерю первой строчки турнирной таблицы. «Авангард», в свою очередь, минимально уступил «Металлисту 1925», из-за чего футболисты Александра Косевича так и остались вне позиций, дающих право на выход в Премьер-лигу.

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