Клопп - о матче против Челси: Едем в Лондон побеждать

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч АПЛ Ливерпуля против Челси.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о противостоянии с Челси накануне матча между командами в 6-м туре АПЛ.

"Почему мы давно не выигрывали у Челси на выезде? Причиной может быть то, что у них очень хорошая команда. Существует много способов выиграть выездной матч, мы должны найти правильный".

"Мы отправляемся в гости к Челси, чтобы добиться необходимого результата, но в выездных матчах с этой командой нельзя гарантировать победу, потому что она очень сильна для этого".

"Думаю, в 2016 мы выиграли матчи со всеми командами из топ-6, но имели проблемы в остальных. Теперь же в таких матчах мы выступаем намного лучше", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч Челси – Ливерпуль состоится в Лондоне в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.