Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Клопп - о матче против Челси: Едем в Лондон побеждать

Клопп - о матче против Челси: Едем в Лондон побеждать
16:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч АПЛ Ливерпуля против Челси.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о противостоянии с Челси накануне матча между командами в 6-м туре АПЛ.

"Почему мы давно не выигрывали у Челси на выезде? Причиной может быть то, что у них очень хорошая команда. Существует много способов выиграть выездной матч, мы должны найти правильный".

"Мы отправляемся в гости к Челси, чтобы добиться необходимого результата, но в выездных матчах с этой командой нельзя гарантировать победу, потому что она очень сильна для этого".

Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

"Думаю, в 2016 мы выиграли матчи со всеми командами из топ-6, но имели проблемы в остальных. Теперь же в таких матчах мы выступаем намного лучше", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч Челси – Ливерпуль состоится в Лондоне в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Новости АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь