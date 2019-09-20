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Хавбек Монако: Невозможно играть на топ-уровне 90 минут

Хавбек Монако: Невозможно играть на топ-уровне 90 минут
18:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Монако Адриен Силва прокомментировал ситуацию в клубе и неудачный старт сезона.

Португальский полузащитник "Монако" Адриен Силва надеется, что монегаски избавятся от статуса аутсайдера чемпионата Франции. На выходных они проведут выездной матч против "Реймса".

- Мы пропустили слишком много голов, это стоит озвучить. Это касается не только обороны. Лишь играя как команда, мы сможем добиться результата и лучше обороняться. Мы создаем много моментов, так что надо решить проблему в обороне всем вместе.

Нельзя сказать, что у нас все плохо. Нужно также отметить то, что у нас удачно получается в коллективном плане.

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Невозможно играть на топ-уровне 90 минут. Нужно уметь справляться с теми ситуациями, когда мы испытываем сложности.

Когда идет череда плохих результатов у команды, то всегда появляются слухи. Но мы сплоченный коллектив, наша цель - двигаться вперед коллективно. Я уверен, что текущее положение дел изменится, - цитирует хавбека клубная пресс-служба.

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Футбол, ФК Монако, Чемпионат Франции, Новости футбола, Адриен Силва.
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