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Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ перед матчем против Вест Хэма

Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ перед матчем против Вест Хэма
17:09 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французские звезды Манчестер Юнайтед Поль Погба и Антони Марсьяль не смогут сыграть против Вест Хэма в АПЛ.

Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Вест Хэма 22 сентября в рамках 6 тура АПЛ. К этому поединку "красные дьяволы" подходят с кадровыми проблемами.

Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер сообщил, что матч точно пропустят Поль Погба и Антони Марсьяль, передает BBC Sport.

Также под вопросом участие открытия сезона Дэниэла Джеймса.

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В 1 туре группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед дома благодаря единственному голу Гринвуда справился с Астаной (1:0) Лига Европы: Григорчук едва не остановил МЮ, Рома разбила Башакшехир, Боруссия М опозорилась против Вольфсберга , которую возглавляет Роман Григорчук.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Новости АПЛ, Антони Мартиаль.
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