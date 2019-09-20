Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ перед матчем против Вест Хэма

Новости спорта:Французские звезды Манчестер Юнайтед Поль Погба и Антони Марсьяль не смогут сыграть против Вест Хэма в АПЛ.

Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Вест Хэма 22 сентября в рамках 6 тура АПЛ. К этому поединку "красные дьяволы" подходят с кадровыми проблемами.

Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер сообщил, что матч точно пропустят Поль Погба и Антони Марсьяль, передает BBC Sport.

Также под вопросом участие открытия сезона Дэниэла Джеймса.

В 1 туре группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед дома благодаря единственному голу Гринвуда справился с Астаной (1:0) Лига Европы: Григорчук едва не остановил МЮ, Рома разбила Башакшехир, Боруссия М опозорилась против Вольфсберга , которую возглавляет Роман Григорчук.