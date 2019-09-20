Чудовищный ляп Камински и пушка Хазри - в обзоре матча Гент - Сент-Этьен (Видео)

Новости спорта:Бельгийский Гент украинцев Пластуна и Яремчука во втором туре Лиги Европы переиграл французский Сент-Этьен на своем поле.

Украинский клуб Александрия вчера сыграл исторический для себя поединок группового этапа Лиги Европы УЕФА и уступил Вольфсбургу в Германии.

Подопечные Владимира Шарана были определены в группу I, где помимо Вольфсбургу их соперниками являются Гент и Сент-Этьен, видеообзор поединка этих команд представляем вашему вниманию.

Гент – Сент-Этьен 3:2

Голы: Дэвид, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазри, 38, Камински, 74 (автогол)

Гент: Камински, Пластун, Асаре, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Кумс (Деягере, 90), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Дэвид (Квилитая, 90)

Сент-Этьен: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Мукуди (Берич, 72), Трауко, Юссуф, Кабай (Буанга, 65), Амума (Норден, 72), Мвила, Хазри, Перрен

Предупреждения: Амума, Нгаде-Нгаджуи, Кумс, Трауко, Колодзейчак, Хазри.

Бельгийский клуб, цвета которого защищают украинцы Пластун, Безус и Яремчук, на правах хозяев поля взял инициативу в свои руки с первых минут игры и уже на 2-минуте им удалось открыть счет в игре. Гол Гент забил усилиями Романа Яремчука и Дэвида, первый ассистировал, второй вколотил мяч в сетку. Быстрый гол дал заряд на весь матч и команды показали яркую и зрелищную игру. На 38 минуте французам удалось сравнять счет в игре, потрясающий выстрел удался Хазри.

Далее инициативу снова перехватили бельгийцы и довольно быстро вернули себе преимущество в счете. Третий гол в игре и второй в личный актив записал Дэвид.

Во втором тайме Сент-Этьен попытался прессинговать игроков Гента и организовал пару опасных моментов у ворот Камински, но сравнять счет все же не вышло, напротив, французы пустили третий гол в свои ворота. На 64-минуте игры Перрен записал себе в пассив автогол.

Все шло к тому, Гент легко победит представителей чемпионата Франции, но спустя 10 минут после третьего гола, вратарь "буйволов" Камински решил вернуть интригу в матч, организовав курьезный гол в свои ворота. Но, попытки Сент-Этьена сравнять счет до конца игры успехом не увенчались, как итог 3:2 - минимальная и зрелищная победа бельгийского Гента.

Во втором туре группового раунда ЛЕ Гент отправляется в Украину на поединок против Александрии, а Сент-Этьен на своем поле примет немецкий Вольфсбург.