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Барселона продаст двух опытных футболистов команды

Барселона продаст двух опытных футболистов команды
18:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона планирует продать двух опытных полузащитников клуба.

«Барселона» намерена продать нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации издания, главными претендентами на уход из каталонского клуба являются полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич.

Также сине-гранатовые хотят расстаться с защитником Самуэлем Юмтити, о чём сообщалось ранее. Причиной для подобных планов «Барселоны» стала перегруженность состава и зарплатной ведомости.

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После четырёх туров «Барселона», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, на 3 очка отставая от лидера соревнования в лице «Севильи».

В следующем туре сине-гранатовым предстоит в гостях сыграть с «Гранадой». Матч состоится на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде 21 сентября в 22:00.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль, Иван Ракитич.
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