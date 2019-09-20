Гуляш отстранен от футбола на три месяца: все подробности (Видео)

Вингер Дьёра Виктор Симчо сумел отличиться голом в матче второго дивизиона чемпионата Венгрии против Ньиредьгазы. Однако вряд ли украинец будет вспоминать эту игру с удовольствием.
Уже в компенсированное время Мате Гуляш в ужаснейшем подкате бросился украинцу в ноги, что отправило Симчо в лазарет на 8-12 месяцев.
Как сообщает origo.hu, обидчик украинского вингера получил трехмесячную дисквалификацию за свой поступок.
Видео ужасного фола Мате Гуляша:
К тому же, следующий матч пропустят два члена тренерского штаба Ньиредьгазы, а также тренер и голкипер Дьора.
Симчо выступал за юношескую команду Динамо U-19, а также провел два матча в составе сборной Украины U-17. Зимой 2017 года он присоединился к Дьёру на правах свободного агента.
После восьми туров Дьёр лидирует в турнирной таблице второго дивизиона с 17 очками.