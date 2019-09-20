Гуляш отстранен от футбола на три месяца: все подробности (Видео)

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18:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Дьер

Новости спорта:Украинский футболист Виктор Симчо получил ужасную травму в матче чемпионата Венгрии.

Вингер Дьёра Виктор Симчо сумел отличиться голом в матче второго дивизиона чемпионата Венгрии против Ньиредьгазы. Однако вряд ли украинец будет вспоминать эту игру с удовольствием.

Уже в компенсированное время Мате Гуляш в ужаснейшем подкате бросился украинцу в ноги, что отправило Симчо в лазарет на 8-12 месяцев.

Как сообщает origo.hu, обидчик украинского вингера получил трехмесячную дисквалификацию за свой поступок.

Видео ужасного фола Мате Гуляша:

К тому же, следующий матч пропустят два члена тренерского штаба Ньиредьгазы, а также тренер и голкипер Дьора.

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Симчо выступал за юношескую команду Динамо U-19, а также провел два матча в составе сборной Украины U-17. Зимой 2017 года он присоединился к Дьёру на правах свободного агента.

После восьми туров Дьёр лидирует в турнирной таблице второго дивизиона с 17 очками.

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Футбол, Новости футбола, ФК Дьер, Чемпионат Венгрии, Мате Гуляш, Виктор Симчо.
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