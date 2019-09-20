Луческу - о переговорах с Динамо и Шахтером

Новости спорта:Румынский специалист Мирча Луческу в беседе заявил, что не контактировал с украинскими грандами.

Румынское издание Sport.ro утверждало, что Мирча Луческу может продолжить свою тренерскую карьеру в Шахтере или Динамо, а потому отказался от предложения Рапида.

"Ничего не знаю. Я об этом не слышал. Пресса в Румынии, как и пресса во всем мире, просто создает слухи. Лично мне про Шахтер и Динамо ничего не известно. Это неправда", — заявил Мирча Луческу.

Последней командой в тренерской карьере румына значится сборная Турции, с которой он провел 17 поединков, а позже расторг контракт по обоюдному согласию.