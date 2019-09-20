Дисциплинарный комитет "отменил" желтую карточку Зозули

Новости спорта:Нападающий Роман Зозуля сможет сыграть в следующем матче чемпионата.

В рамках шестого тура второго дивизиона чемпионата Испании между Альбасете и Уэской, украинский нападающий Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте.

Для форварда это предупреждение стало уже четвертым в нынешнем сезоне, а потому поединок седьмого тура против Малаги он должен был пропустить.

Однако, Альбасете обратился в Дисциплинарный комитет с требованием отменить "горчичник". По заявлению клуба, Зозуля (желтую получил за систематические нарушения) не нарушал правила в двух из четырех эпизодах, а напротив, оказывался тем, против кого фолят. В доказательство клуб приложил скриншоты из трансляции.

Comunicado | El Albacete Balompié, en defensa de Roman Zozulia. El club presentará alegaciones por la cartulina amarilla que recibió ayer, en un ejemplo más del tratamiento desigual y singular que sufre habitualmente nuestro delantero. https://t.co/gypr8Mq4SE pic.twitter.com/Yr0nmrS3ur — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) September 19, 2019

Комитет рассмотрел жалобу Альбасете и принял решение отменить желтую карточку украинскому нападающему.