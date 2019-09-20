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Дисциплинарный комитет "отменил" желтую карточку Зозули

Дисциплинарный комитет "отменил" желтую карточку Зозули
19:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Роман Зозуля сможет сыграть в следующем матче чемпионата.

В рамках шестого тура второго дивизиона чемпионата Испании между Альбасете и Уэской, украинский нападающий Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте.

Для форварда это предупреждение стало уже четвертым в нынешнем сезоне, а потому поединок седьмого тура против Малаги он должен был пропустить.

Однако, Альбасете обратился в Дисциплинарный комитет с требованием отменить "горчичник". По заявлению клуба, Зозуля (желтую получил за систематические нарушения) не нарушал правила в двух из четырех эпизодах, а напротив, оказывался тем, против кого фолят. В доказательство клуб приложил скриншоты из трансляции.

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Комитет рассмотрел жалобу Альбасете и принял решение отменить желтую карточку украинскому нападающему.

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Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля.
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