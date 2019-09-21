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Гвардиола назвал того, кто сможет заменить его у руля Манчестер Сити

Гвардиола назвал того, кто сможет заменить его у руля Манчестер Сити
07:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что его ассистент Микель Артетра сможет возглавить его нынешний клуб.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на вопрос относительно того, сможет ли в будущем Микель Артета, который сейчас является его ассистентом, возглавить первую команду "горожан".

"Я уверен, что сможет. Он сможет добиться успеха. Многое будет зависеть от того, что он будет делать в будущем. Рано или поздно он сможет возглавить Сити", — приводит слова испанца Goal.com.

Микель Артета завершил карьеру футболиста летом 2016-го и сразу принялся за ассистентскую работу в Манчестер Сити, куда в тот момент пришел Хосеп Гвардиола.

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Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 2021 года. В соглашении есть пункт возможной пролонгации до 2023-го. Весной текущего года Пеп заявлял о желании продолжить работу с Сити.

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ФК Ман Сити, Пеп Гвардиола, Новости футбола, Микель Артета.
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