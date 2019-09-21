Скачать
Суббота, 21.09.2019
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

"Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду": тренер Гэлакси

"Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду": тренер Гэлакси
07:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Лос-Анджелес Баррос Скелотто считает, что Ибрагимович сейчас играет на одном уровне с первыми лицами футбола - Роналду и Месси.

Наставник Лос-Анджелес Гэлакси Баррос Скелотто считает шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича игроком, не уступающим в классе Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"Сложно найти футболиста, который бы играл в MLS так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Уровень Златана сопоставим с Роналду или Месси", — приводит слова Скелотто AS.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах за Гэлакси. Лидером бомбардирской гонки MLS является мексиканский игрок Лос-Анджелеса Карлос Вела, который забил 28 голов в 27 играх.

Лучший гол первого тура ЛЧ (Видео)

Ранее 37-летний швед назвал себя лучшим игроком в истории Североамериканской лиги и одним взглядом заставил упасть фаната, выбежавшего на поле после окончания матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
03 Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
04 Украинский супертяж Сиренко рассказал, на каких условиях дал бы бой Усику
05 "Показал свое истинное лицо": Головкин ответил Альваресу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь