"Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду": тренер Гэлакси

Новости спорта:Главный тренер Лос-Анджелес Баррос Скелотто считает, что Ибрагимович сейчас играет на одном уровне с первыми лицами футбола - Роналду и Месси.

Наставник Лос-Анджелес Гэлакси Баррос Скелотто считает шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича игроком, не уступающим в классе Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"Сложно найти футболиста, который бы играл в MLS так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Уровень Златана сопоставим с Роналду или Месси", — приводит слова Скелотто AS.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах за Гэлакси. Лидером бомбардирской гонки MLS является мексиканский игрок Лос-Анджелеса Карлос Вела, который забил 28 голов в 27 играх.

Ранее 37-летний швед назвал себя лучшим игроком в истории Североамериканской лиги и одним взглядом заставил упасть фаната, выбежавшего на поле после окончания матча.