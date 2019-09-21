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Михайленко: Победа очень важная для нас

Михайленко: Победа очень важная для нас
08:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дмитрий Михайленко, наставник СК Днепр-1, прокомментировал матч против Карпат.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу своего клуба над львовскими «Карпатами» (2:0).

"Тяжелая игра. Первый тайм проходил при нашем территориальном и игровом преимуществе. А вот второй тайм был более ровный, с обоюдными шансами на забитые мячи. Повезло нам в одном случае, когда Юрчук вытащил опасный удар от Мартинса.

А после второго гола были у нас возможности и увеличить счет. Победа очень долгожданная и важная для нас. После кубкового матча у нас будет в чемпионате две игры с грандами, поэтому сейчас хорошее настроение, довольны. Наверное, победа закономерна.

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Поражение в Александрии? Команды были разные. «Александрия» – команда уровня Лиги Европы. И вчерашняя игра против «Вольфсбурга» была равной по содержанию и показала, что это – сильный соперник.

Мы не можем на этом этапе развития конкурировать с этой командой. Нас смяли, и мы не показали никакой контригры. Ребята все сами понимают. Конечно, мы были недовольны. И на качество сегодняшней игры повлияла и поражение, потому что вышли очень заряженными, очень хотели победить.

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