Экс-игрок МЮ завершил карьеру в 31 год

Новости спорта:Бразилец Андерсон, отыгравший в составе Манчестер Юнайтед восемь лет, решил повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Sport Witness, 31-летний Андерсон Оливейра завершил карьеру футболиста.

По информации источника, об этом рассказал президент турецкого клуба Адана Демирспора, за который и выступал Андерсон с августа 2018-го. Что интересно, контракт с турецким клубом у бразильца был изначально рассчитан до 2021 года.

Андерсон известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, куда он перебрался из Порту в 2007-м за 31,5 млн евро. За манкунианцев Андерсон выступал до 2015-го. Перед окончательным уходом от "красных дьяволов" в бразильский Интернасьональ, Андерсон провел один сезон в аренде за Фиорентину.

Вместе с МЮ хавбек выиграл одну Лигу чемпионов (2008), один раз Клубный чемпионат мира, четыре раза чемпионат Англии, также по два раза Кубок лиги и Кубок Англии.