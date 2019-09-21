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Экс-игрок МЮ завершил карьеру в 31 год

Экс-игрок МЮ завершил карьеру в 31 год
08:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец Андерсон, отыгравший в составе Манчестер Юнайтед восемь лет, решил повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Sport Witness, 31-летний Андерсон Оливейра завершил карьеру футболиста.

По информации источника, об этом рассказал президент турецкого клуба Адана Демирспора, за который и выступал Андерсон с августа 2018-го. Что интересно, контракт с турецким клубом у бразильца был изначально рассчитан до 2021 года.

Андерсон известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, куда он перебрался из Порту в 2007-м за 31,5 млн евро. За манкунианцев Андерсон выступал до 2015-го. Перед окончательным уходом от "красных дьяволов" в бразильский Интернасьональ, Андерсон провел один сезон в аренде за Фиорентину.

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Вместе с МЮ хавбек выиграл одну Лигу чемпионов (2008), один раз Клубный чемпионат мира, четыре раза чемпионат Англии, также по два раза Кубок лиги и Кубок Англии.

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Андерсон, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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