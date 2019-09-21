Он - победитель: игрок Челси о Лэмпарде

Новости спорта:Испанец Сесар Аспиликуэта рассказал, что он думает о Фрэнке Лэмпарде.

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о том, какое влияние на него оказали экс-игроки лондонского клуба Фрэнк Лэмпард и Джон Терри.

"Джон Терри был частью моей карьеры в Челси. Он был капитаном, и у меня была возможность ежедневно видеть его на поле и за его пределами.

То, как он тренировался, как он жил командой, – он оказал больше влияние, и это то, что ты перенимаешь и оставляешь себе. Это серьезное подспорье.

Я мог видеть, как Лэмпард оставался после тренировок, чтобы поработать над ударом и завершением атак, когда мы вместе делили раздевалку, теперь я могу это видеть в нем как в тренере. Его страсть, его желание побеждать. Он – победитель.