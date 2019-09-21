Скачать
Суббота, 21.09.2019
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Лидер атаки ПСЖ готов сыграть в матче против Лиона

Лидер атаки ПСЖ готов сыграть в матче против Лиона
10:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский нападающий Килиан Мбаппе восстановился после травмы и готов сыграть в следующем поединке ПСЖ в Лиге 1.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сможет сыграть с Лионом в матче 6-го тура чемпионата Франции, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, 20-летний форвард, восстанавливающийся после травмы бедра, уже тренируется в общей группе. Решение о его участии в этой встрече будет принято тренерским штабом парижан непосредственно перед матчем.

Другой травмированный футболист «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, пропустит предстоящую игру. 32-летний уругваец всё ещё испытывает дискомфорт в травмированном бедре и по-прежнему тренируется в индивидуальном режиме.

Его называют новым Бергкампом: Ливерпуль намерен подписать молодого таланта ПСВ

Ранее «ПСЖ» без трёх нападающих основного состава — Мбаппе, Кавани и Неймара — крупно переиграл мадридский «Реал» со счётом 3:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, ФК Лион, Футбол, Чемпионат Франции, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
02 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
04 Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы
05 Гвардиола назвал того, кто сможет заменить его у руля Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь