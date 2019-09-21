Экс-наставник Реала может возглавить клуб Бекхэма

Новости спорта:Сантьяго Солари, уволенный в марте с поста главного тренера Реала, может возглавить Интер Майами.

Бывший главный тренер Реала Сантьяго Солари является главным фаворитом на должность главного тренера Интер Майами, сообщает в Twitter журналист Карлос Суарес.

Единственным клубом в тренерской карьере аргентинца был Реал, где он сперва работал тренером Кастильи, а в октябре прошлого года возглавил первую команду. Из-за неубедительных результатов в марте его сменил Зинедин Зидан.

На неделе сообщалось, что к команде Интера также может присоединиться лидер Манчестер Сити Давид Сильва.

Интер Майами начнет выступления в чемпионате МЛС со следующего года и станет его 25-й командой. Президентом клуба является Дэвид Бекхэм.