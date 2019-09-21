Борнмут победил Саутгемптон и вышел на 3-е место в АПЛ

Новости спорта:Борнмут уверенно обыграл Саутгенмптон в гостевом матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

В этот вечер решалось, кто из пары "Саутгемптон"-"Борнмут" окажется достойным того, чтобы догнать в таблице "Манчестер Сити". Таковым оказался "Борнмут".

Счет был скользким до последних секунд, но в добавленное время Каллум Уилсон использовал ошибку защиты и вратаря, забил третий гол, чем снял все вопросы. 1:3 - "Борнмут" делит с "Сити" вторую строчку, "святые" отстают на три очка.

Чемпионат Англии. 6-й тур

"Саутгемптон" - "Борнмут" 1:3

Голы: Аке, 10 (0 : 1); Уилсон Х., 36 (0 : 2); Уорд-Праус, 52 (пенальти) (1 : 2); Уилсон К., 95 (1 : 3)

"Саутгемптон": Ганн; Беднарек; Суареш С.; Вестергор; Уорд-Праус; Редмонд (Армстронг, 86); Ориоль Ромеу; Дансо (Бертран, 46); Буфаль; Хейбьерг; Адамс Ч. (Ингз, 77)

"Борнмут": Рэмсдейл; Аке; Кук С.; Рико; Биллинг; Лерма; Стейси; Уилсон Х. (Фрэйзер, 63); Уилсон К.; Соланке (Кук Л., 77); Кинг Джо. (Серман, 94)

Предупреждения: Ориоль Ромеу, 80 - Лерма, 20; Уилсон Х., 55; Стейси, 64

Сегодня, 21 сентября, в рамках 6 тура АПЛ будут сыграны еще 5 поединков. Центральным матчем тура станет матч Челси - Ливерпуль, который пройдет в воскресенье.