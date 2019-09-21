Зинченко рассказал, чем отличается АПЛ от УПЛ

Новости спорта:Футболист сборной Украины Александр Зинченко сравнил уровень чемпионатов Украины и Англии.

В среду «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

После матча украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил уровень чемпионов Украины и Англии:

- Разница между чемпионами УПЛ и АПЛ настолько большая?

- Разница ощущается. Главное - интенсивность совсем другая. Мне было бы интересно посмотреть на «Шахтер» в АПЛ.

- Из этого «Шахтера» мог бы кто-то играть в «Манчестер Сити»?

- Конечно, и не один футболист. Много квалифицированных игроков, не хочу называть конкретные фамилии. Но многие из парней спокойно могли бы играть.