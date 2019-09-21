Форвард Милана получил длительную дисквалификацию от УЕФА

Новости спорта:Хорватский форвард Милана Анте Ребич получил дисквалификацию в матчах под эгидой УЕФА.

Нападающий "Милана" Анте Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте европейской организации.

Напомним, что в "Милан" хорват перешел на прошлой неделе на правах аренды из франкфуртского "Айнтрахта" (при этом срок арендного соглашения составляет два года).

29 августа "Айнтрахт" обыграл со счетом 3:0 французский "Страсбур" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышел в групповой этап турнира. На 44-й минуте того матча Ребич получил прямую красную карточку.

Как отмечается в сообщении УЕФА, санкции в отношении нападающего со стороны организации последовали за грубую игру и оскорбление официального лица матча.